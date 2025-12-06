Yritysluettelo
Vizient
Vizient UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Vizient:ssa vaihtelee $68.4K ja $97.2K per year välillä. Katso Vizient:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$77.7K - $92.1K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$68.4K$77.7K$92.1K$97.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Vizient in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $97,175. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vizient UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $68,445.

Muut resurssit

