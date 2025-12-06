Yritysluettelo
Vizient
Vizient Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Vizient:ssa vaihtelee $129K ja $181K per year välillä. Katso Vizient:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$140K - $163K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$129K$140K$163K$181K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Vizient?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä Vizient on vuosittainen kokonaiskorvaus $180,880. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vizient Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,200.

