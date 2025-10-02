Yritysluettelo
VividCloud Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Portland-Auburn Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Portland-Auburn Area VividCloud:ssa on yhteensä $150K per year. Katso VividCloud:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Yhteensä vuodessa
$150K
Taso
Principal Engineer
Peruspalkka
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä VividCloud?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä VividCloud in Portland-Auburn Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $165,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä VividCloud Ohjelmistoinsinööri roolille in Portland-Auburn Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,000.

