Vitech
  • Palkat
  • Tuotepäällikkö

  • Kaikki Tuotepäällikkö -palkat

Vitech Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Vitech:ssa on yhteensä $129K per year. Katso Vitech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Vitech
Product Manager
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$129K
Taso
L3
Peruspalkka
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Vitech?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Vitech in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $132,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vitech Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $128,000.

