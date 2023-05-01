Yritysluettelo
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Palkat

Visual Data Media Services:n palkka vaihtelee $32,249 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $110,550 Data-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Visual Data Media Services. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Data-analyytikko
$111K
Markkinointioperaatiot
$45.7K
Myynti
$79.6K

Ohjelmistoinsinööri
$32.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Visual Data Media Services on Data-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $110,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Visual Data Media Services ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $62,653.

