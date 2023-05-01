Yritysluettelo
Vistex
Vistex Palkat

Vistex:n palkka vaihtelee $81,332 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $157,182 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Vistex. Viimeksi päivitetty: 11/19/2025

Projektipäällikkö
$157K
Ohjelmistosuunnittelija
$81.3K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Vistex on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $157,182. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vistex ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,257.

Muut resurssit

