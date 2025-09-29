Yritysluettelo
Visma
Visma Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Norway Visma:ssa on yhteensä NOK 700K per year. Katso Visma:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Yhteensä vuodessa
NOK 700K
Taso
L2
Peruspalkka
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Visma?

NOK 1.64M

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Visma in Norway sits at a yearly total compensation of NOK 1,440,968. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visma for the Ohjelmistoinsinööri role in Norway is NOK 699,677.

Muut resurssit