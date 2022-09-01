Yritysluettelo
Virginia Tech
Virginia Tech Palkat

Virginia Tech:n palkka vaihtelee $33,150 kokonaiskorvauksena vuodessa Biolääketieteen insinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $91,540 Materiaalitekniikan insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Virginia Tech. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Data-asiantuntija
Median $68.6K

Laitteistoinsinööri
Median $42K
Biolääketieteen insinööri
$33.2K
Kemian insinööri
$51K

Tutkimusinsinööri

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$78K
Materiaalitekniikan insinööri
$91.5K
Ratkaisuarkkitehti
$75.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Virginia Tech on Materiaalitekniikan insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $91,540. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Virginia Tech ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $68,640.

