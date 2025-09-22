Yritysluettelo
Vinted
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Vinted Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Germany Vinted:ssa vaihtelee €51.9K ja €74.1K per year välillä. Katso Vinted:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€59.5K - €69.7K
Germany
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä Vinted avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

€141K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Vinted-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Data-analyytikko di Vinted in Germany berada pada jumlah pampasan tahunan €74,117. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Vinted untuk peranan Data-analyytikko in Germany ialah €51,946.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Vinted ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit