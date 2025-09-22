Yritysluettelo
Vinted
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoimintakehitys

  • Kaikki Liiketoimintakehitys -palkat

Vinted Liiketoimintakehitys Palkat

Liiketoimintakehitys keskimääräinen kokonaiskorvaus in Lithuania Vinted:ssa vaihtelee €52.8K ja €76.7K per year välillä. Katso Vinted:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Liiketoimintakehitys ilmoitustas yrityksessä Vinted avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

€141K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Vinted-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoimintakehitys tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

The highest paying salary package reported for a Liiketoimintakehitys at Vinted in Lithuania sits at a yearly total compensation of €76,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the Liiketoimintakehitys role in Lithuania is €52,835.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Vinted ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit