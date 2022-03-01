Yritysluettelo
Vinted
Vinted Palkat

Vinted:n palkka vaihtelee $33,163 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $127,917 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Vinted. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Rekrytoija
Median $33.2K
Liiketoimintakehitys
$73.3K

Data-analyytikko
$73.1K
Data-asiantuntija
$90K
Henkilöstöhallinto
$58.6K
Juridiikka
$110K
Markkinointioperaatiot
$49.7K
Tuotesuunnittelija
$70.1K
Tuotepäällikkö
$99.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$128K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Vinted-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Vinted on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $127,917. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vinted ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $73,173.

Muut resurssit