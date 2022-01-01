Yritysluettelo
Vineti
Vineti Palkat

Vineti:n palkka vaihtelee $36,246 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $238,800 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Vineti. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Tuotesuunnittelija
$239K
Tuotepäällikkö
$36.2K
Ohjelmistoinsinööri
$99.5K

Tekninen ohjelmapäällikkö
$99.5K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Vineti on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $238,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vineti ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,500.

