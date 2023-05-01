Yritysluettelo
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Palkat

Vicarious Surgical:n palkka vaihtelee $91,017 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $147,735 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Laitteistoinsinööri
$130K
Koneinsinööri
$91K
Tuotepäällikkö
$126K

Ohjelmistoinsinööri
$148K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Vicarious Surgical on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $147,735. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vicarious Surgical ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $127,635.

