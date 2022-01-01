Yritysluettelo
ViacomCBS
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

ViacomCBS Palkat

ViacomCBS:n palkka vaihtelee $61,762 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $413,055 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ViacomCBS. Viimeksi päivitetty: 8/29/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Tuotepäällikkö
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Liiketoiminta-analyytikko
Median $134K
Data-analyytikko
Median $121K
Data-asiantuntija
Median $209K
Tuotesuunnittelija
Median $160K
Ratkaisuarkkitehti
Median $213K

Data-arkkitehti

Markkinointi
Median $118K
Ohjelmapäällikkö
Median $150K
Projektipäällikkö
Median $105K
Talousanalyytikko
Median $110K
Kirjanpitäjä
$79.7K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$61.8K
Liiketoimintakehitys
$328K
Tekstinkirjoittaja
$92.5K
Henkilöstöhallinto
$413K
Juridiikka
$131K
Liikkeenjohdon konsultti
$134K
Markkinointioperaatiot
$99.5K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$209K
Rekrytoija
Median $100K
Myynti
$221K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$133K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$101K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33.33%

V 1

33.33%

V 2

33.33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

ViacomCBS-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.33% ansaitsee 1st-V (33.33% vuosittain)

  • 33.33% ansaitsee 2nd-V (33.33% vuosittain)

  • 33.33% ansaitsee 3rd-V (33.33% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ViacomCBS on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $413,055. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ViacomCBS ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $134,200.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle ViacomCBS ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit