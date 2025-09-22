Yritysluettelo
Verkada
Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Verkada:ssa vaihtelee $84K ja $117K per year välillä. Katso Verkada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$90K - $106K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$84K$90K$106K$117K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

10%

V 1

20%

V 2

30%

V 3

40%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 4th-V (3.33% kuukausittain)

15%

V 1

25%

V 2

30%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (2.50% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Verkada in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $117,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verkada Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $84,000.

