Verkada
Verkada Tulooperaatiot Palkat

Tulooperaatiot mediaanikorvaus Verkada:ssa on yhteensä $190K per year. Katso Verkada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Yhteensä vuodessa
$190K
Taso
L4
Peruspalkka
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Verkada?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

10%

V 1

20%

V 2

30%

V 3

40%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 4th-V (3.33% kuukausittain)

15%

V 1

25%

V 2

30%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (2.50% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tulooperaatiot roolille yrityksessä Verkada on vuosittainen kokonaiskorvaus $226,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verkada Tulooperaatiot roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,000.

Muut resurssit