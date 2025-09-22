Yritysluettelo
Verkada
Verkada Tietotekniikan asiantuntija (IT) Palkat

Katso Verkada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

10%

V 1

20%

V 2

30%

V 3

40%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 4th-V (3.33% kuukausittain)

15%

V 1

25%

V 2

30%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (2.50% kuukausittain)



UKK

The highest paying salary package reported for a Tietotekniikan asiantuntija (IT) at Verkada sits at a yearly total compensation of £56,336. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Tietotekniikan asiantuntija (IT) role is £39,626.

