Verizon Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat sijainnissa Greater Dallas Area

Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in Greater Dallas Area Verizon:ssa on yhteensä $180K per year Principal Technical Program Manager -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $201K. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Verizon in Greater Dallas Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $214,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verizon Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in Greater Dallas Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $204,000.

