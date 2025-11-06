Yritysluettelo
Verizon
Verizon Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa India

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in India Verizon:ssa on yhteensä ₹5.79M per year. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹5.79M
Taso
SMTS
Peruspalkka
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bonus
₹867K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Verizon?
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Verizon in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹14,815,154. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verizon Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,563,922.

