Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Verizon:ssa vaihtelee ₹885K per year MTS 1 -tasolta ₹5.29M per year PMTS -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.65M. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
V 1
33%
V 2
34%
V 3
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike