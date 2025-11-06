Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Dallas Area Verizon:ssa vaihtelee $91.9K per year MTS 1 -tasolta $214K per year DMTS -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $165K. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
$91.9K
$90.4K
$1.3K
$194
MTS 2
$95K
$90.4K
$1.8K
$2.9K
MTS 3
$110K
$97.9K
$6K
$6.3K
MTS 4
$145K
$129K
$6K
$10.2K
33%
V 1
33%
V 2
34%
V 3
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
