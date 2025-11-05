Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Chennai Metropolitan Area Verizon:ssa vaihtelee ₹794K per year MTS 1 -tasolta ₹3.25M per year MTS 4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Chennai Metropolitan Area on yhteensä ₹2.97M. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.4K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.82M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.25M
₹2.71M
₹358K
₹174K
33%
V 1
33%
V 2
34%
V 3
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
