Tuotepäällikkö korvaus in New York City Area Verizon:ssa vaihtelee $109K per year Associate Product Manager -tasolta $217K per year Principal Product Manager -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $195K. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
33%
V 1
33%
V 2
34%
V 3
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)