  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

  • New York City Area

Verizon Datatieteilijä Palkat sijainnissa New York City Area

Datatieteilijä korvaus in New York City Area Verizon:ssa vaihtelee $105K per year Data Scientist 1 -tasolta $189K per year Principal Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $168K. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist 1
$105K
$101K
$0
$4.1K
Data Scientist 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Verizon in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $209,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verizon Datatieteilijä roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $173,400.

