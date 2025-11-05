Yritysluettelo
Verizon
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

  • Greater Hyderabad Area

Verizon Datatieteilijä Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Datatieteilijä korvaus in Greater Hyderabad Area Verizon:ssa on yhteensä ₹2.38M per year Data Scientist 3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹2.4M. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Verizon in Greater Hyderabad Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,753,325. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verizon Datatieteilijä roolille in Greater Hyderabad Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,419,732.

