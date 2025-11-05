Yritysluettelo
Verizon Liiketoiminta-analyytikko Palkat sijainnissa New York City Area

Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in New York City Area Verizon:ssa on yhteensä $91.2K per year. Katso Verizon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$91.2K
Taso
L8
Peruspalkka
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (34.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Verizon-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Verizon in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $131,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verizon Liiketoiminta-analyytikko roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $84,600.

