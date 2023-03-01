Yritysluettelo
Veriff
Veriff Palkat

Veriff:n palkka vaihtelee $24,788 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $115,575 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Veriff. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $70.8K
Data-tieteen päällikkö
$94.8K
Data-asiantuntija
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Henkilöstöhallinto
$94.3K
Tuotepäällikkö
$114K
Projektipäällikkö
$24.8K
Myynti
$116K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$80.3K
UKK

The highest paying role reported at Veriff is Myynti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $115,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Veriff is $94,528.

