Verana Health Palkat

Verana Health:n palkka vaihtelee $161,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $192,500 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Verana Health. Viimeksi päivitetty: 10/16/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $193K
Data-asiantuntija
Median $161K
Tuotepäällikkö
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Verana Health on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $192,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verana Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $176,880.

Muut resurssit