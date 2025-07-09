Vast Space Palkat

Yritysluettelo
Vast Space
Vast Space:n palkka vaihtelee $153,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $184,116 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Vast Space. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Laitteistoinsinööri
$184K
Rekrytoija
$153K
Ohjelmistoinsinööri
$167K

UKK

The highest paying role reported at Vast Space is Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,116. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vast Space is $166,600.

