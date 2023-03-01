Yritysluettelo
Vasion
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Vasion Palkat

Vasion:n palkka vaihtelee $52,260 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $125,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Vasion. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $125K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$52.3K
Myynti
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Vasion on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $125,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Vasion ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $89,550.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Vasion ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Airbnb
  • Square
  • Amazon
  • Snap
  • Dropbox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit