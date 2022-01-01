Yritysluettelo
Varonis
Varonis Palkat

Varonis:n palkka vaihtelee $64,675 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $203,732 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Varonis. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $204K
Myynti
Median $110K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$84.6K
Markkinointi
$134K
Tuotepäällikkö
$204K
Rekrytoija
$66.5K
Myynti-insinööri
$131K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$64.7K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Varonis on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $203,732. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Varonis ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $125,409.

