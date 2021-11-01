Yritysluettelo
Varicent
Varicent Palkat

Varicent:n palkka vaihtelee $8,654 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $141,924 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Varicent. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $86.2K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $142K
Tuotepäällikkö
Median $94.3K

Liiketoiminta-analyytikko
$73.9K
Data-analyytikko
$8.7K
Data-asiantuntija
$114K
Markkinointi
$84.4K
Tuotesuunnittelija
$101K
Myynti
$92.4K
Tekninen Asiakkuuspäällikkö
$92K
UKK

The highest paying role reported at Varicent is Ohjelmistokehityspäällikkö with a yearly total compensation of $141,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Varicent is $92,181.

