ValueLabs
ValueLabs Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Hyderabad Area ValueLabs:ssa vaihtelee ₹870K per year ja ₹3.79M välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹1.53M. Katso ValueLabs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ValueLabs?

Sisältyvät nimikkeet

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä ValueLabs in Greater Hyderabad Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,787,982. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ValueLabs Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Hyderabad Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,501,693.

