Yritysluettelo
Valera Health
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Valera Health Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Valera Health:ssa vaihtelee $107K ja $155K per year välillä. Katso Valera Health:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$121K - $140K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$107K$121K$140K$155K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä Valera Health avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Valera Health?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Valera Health in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $154,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Valera Health Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $106,600.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Valera Health ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Stripe
  • PayPal
  • Square
  • DoorDash
  • Uber
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/valera-health/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.