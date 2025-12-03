Yritysluettelo
USPTO
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • UX-tutkija

  • Kaikki UX-tutkija -palkat

USPTO UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States USPTO:ssa vaihtelee $99.1K ja $136K per year välillä. Katso USPTO:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$107K - $127K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$99.1K$107K$127K$136K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää UX-tutkija ilmoitustas yrityksessä USPTO avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä USPTO?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut UX-tutkija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä USPTO in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $135,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä USPTO UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,120.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle USPTO ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Amazon
  • Facebook
  • Spotify
  • Apple
  • Airbnb
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uspto/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.