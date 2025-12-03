Yritysluettelo
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus USPTO:ssa vaihtelee $157K ja $225K per year välillä. Katso USPTO:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

$180K - $211K
$157K$180K$211K$225K
Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä USPTO on vuosittainen kokonaiskorvaus $224,640. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä USPTO Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $157,440.

