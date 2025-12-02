Yritysluettelo
UserZoom
UserZoom Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States UserZoom:ssa vaihtelee $115K ja $164K per year välillä. Katso UserZoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$132K - $154K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$115K$132K$154K$164K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä UserZoom?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä UserZoom in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $163,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä UserZoom Myynti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,800.

Muut resurssit

