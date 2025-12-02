Yritysluettelo
Userful
Userful Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Userful:ssa vaihtelee CA$30.2K ja CA$41.4K per year välillä. Katso Userful:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$23.6K - $28.1K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$21.8K$23.6K$28.1K$29.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Userful?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Userful in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$41,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Userful Ohjelmistosuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$30,240.

