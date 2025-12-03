Yritysluettelo
U.S. Office of Personnel Management
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
U.S. Office of Personnel Management Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus U.S. Office of Personnel Management:ssa vaihtelee $111K ja $162K per year välillä. Katso U.S. Office of Personnel Management:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$127K - $145K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$111K$127K$145K$162K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä U.S. Office of Personnel Management?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä U.S. Office of Personnel Management on vuosittainen kokonaiskorvaus $161,660. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä U.S. Office of Personnel Management Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,970.

