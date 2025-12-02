Yritysluettelo
U.S. Government
U.S. Government Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus U.S. Government:ssa vaihtelee $49.6K ja $69K per year välillä. Katso U.S. Government:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$53.1K - $62.5K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$49.6K$53.1K$62.5K$69K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä U.S. Government?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä U.S. Government on vuosittainen kokonaiskorvaus $69,030. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä U.S. Government Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $49,560.

Muut resurssit

