Yritysluettelo
U.S Department of State
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kiinteistöpäällikkö

  • Kaikki Kiinteistöpäällikkö -palkat

U.S Department of State Kiinteistöpäällikkö Palkat

Kiinteistöpäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States U.S Department of State:ssa vaihtelee $140K ja $192K per year välillä. Katso U.S Department of State:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$150K - $182K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$140K$150K$182K$192K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Kiinteistöpäällikkö ilmoitustas yrityksessä U.S Department of State avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä U.S Department of State?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kiinteistöpäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kiinteistöpäällikkö roolille yrityksessä U.S Department of State in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $191,626. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä U.S Department of State Kiinteistöpäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,416.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle U.S Department of State ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Coinbase
  • Amazon
  • Microsoft
  • Netflix
  • Flipkart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/facilities-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.