U.S Department of State
  Hallinnollinen assistentti

  Kaikki Hallinnollinen assistentti -palkat

U.S Department of State Hallinnollinen assistentti Palkat

Hallinnollinen assistentti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Argentina U.S Department of State:ssa vaihtelee ARS 21.98M ja ARS 30M per year välillä. Katso U.S Department of State:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$17.9K - $21.6K
Argentina
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä U.S Department of State?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä U.S Department of State in Argentina on vuosittainen kokonaiskorvaus ARS 29,999,177. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä U.S Department of State Hallinnollinen assistentti roolille in Argentina ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ARS 21,982,155.

