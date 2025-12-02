Yritysluettelo
U.S. Department of Energy
U.S. Department of Energy Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States U.S. Department of Energy:ssa vaihtelee $122K ja $167K per year välillä. Katso U.S. Department of Energy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$132K - $157K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$122K$132K$157K$167K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä U.S. Department of Energy in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $166,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä U.S. Department of Energy Ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $121,800.

