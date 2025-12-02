Yritysluettelo
U.S. Chamber of Commerce
U.S. Chamber of Commerce Lakiasiat Palkat

Lakiasiat keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States U.S. Chamber of Commerce:ssa vaihtelee $106K ja $155K per year välillä. Katso U.S. Chamber of Commerce:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$122K - $139K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$106K$122K$139K$155K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä U.S. Chamber of Commerce?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Lakiasiat roolille yrityksessä U.S. Chamber of Commerce in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $154,580. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä U.S. Chamber of Commerce Lakiasiat roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $106,110.

