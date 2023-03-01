Yritysluettelo
Upstox
Upstox Palkat

Upstox:n palkka vaihtelee $16,673 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $139,052 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Upstox. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $47.9K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Tuotesuunnittelija
Median $16.7K

UX-suunnittelija

Tuotepäällikkö
Median $35.1K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$139K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Upstox on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $139,052. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Upstox ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $41,469.

