Upside Palkat

Upside:n palkka vaihtelee $54,888 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $251,250 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Upside. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Tuotepäällikkö
Median $230K
Tuotesuunnittelija
$134K
Rekrytoija
$153K

Myynti
Median $140K
Ohjelmistosuunnittelija
$54.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$251K
UX-tutkija
$146K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Upside on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $251,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Upside ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $146,228.

