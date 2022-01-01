Yritysluettelo
UPMC Palkat

UPMC:n palkka vaihtelee $75,375 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $175,000 Aktuaari -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä UPMC. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $93K
Aktuaari
Median $175K
Kirjanpitäjä
$78.4K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $80K
Tietoteknologi (IT)
$89.6K
Tuotesuunnittelija
$121K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$134K
Tuotepäällikkö
$112K
Projektipäällikkö
$75.4K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$85.4K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$102K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä UPMC on Aktuaari vuosittaisella kokonaiskorvauksella $175,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä UPMC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $93,000.

