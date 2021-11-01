Yritysluettelo
Uplight
Uplight Palkat

Uplight:n palkka vaihtelee $70,350 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $347,900 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Uplight. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $160K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $189K
Data-analyytikko
$70.4K

Datatieteilijä
$196K
Henkilöstöhallinto
$101K
Tuotepäällikkö
$348K
Projektipäällikkö
$98.8K
Myynti
$109K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$121K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Uplight on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $347,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Uplight ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,600.

Muut resurssit