Uplers Palkat

Uplers:n palkka vaihtelee $8,572 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $108,272 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Uplers. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $32.4K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$92K
Liiketoiminnan kehittäminen
$26.2K

Henkilöstöhallinto
$12K
Liikkeenjohdon konsultti
$108K
Tuotesuunnittelija
$31.4K
Projektipäällikkö
$8.6K
Myynti
$26.4K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Uplers on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $108,272. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Uplers ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $28,886.

