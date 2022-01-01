Yritysluettelo
UpKeep
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

UpKeep Palkat

UpKeep:n palkka vaihtelee $66,665 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $145,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä UpKeep. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tuotepäällikkö
Median $145K
Myynti
$119K
Ohjelmistosuunnittelija
$66.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä UpKeep on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $145,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä UpKeep ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,400.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle UpKeep ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • Ironclad
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit